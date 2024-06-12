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☆お値下げ　チョッパーバイク　模型
商品番号 R24020719277
商品名

☆お値下げ　チョッパーバイク　模型
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,497 円
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商品詳細

種類...チョッパーバイク模型　　　OrangeCountyChoppers仕様...完成品　ダイカストフレームスケール...1/6ケースサイズ...概寸　幅:39cm×高:24cm×奥14cm15年程前、カナダ滞在時に購入。チョッパー専門のテレビ番組で紹介されたなかの1台です。購入以来未開梱で、今回の出品用写真撮影の為に開梱を考えましたが、敢えて未開梱の状態で出品させて頂きます。素人確認のため傷や汚れの見落としがあるかもしれません。神経質な方はご遠慮ください。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。送料をおさえるためなるべくコンパクトにして発送させていただきます。発送途中の紛失、破損につきましては責任を負いかねますので予めご了承くださいませ。#バイク模型#チョッパーバイク#オレンジカウンティチョッパーズ#orangecounty
http://narcologia.ru/goods/Taipei961171.html
http://narcologia.ru/goods/financier127860.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring740996.html
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