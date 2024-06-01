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レトロ コナミ がんばれ ゴエモン　　フィギュア ソフビ 人形 未開封
商品番号 S96581737510
商品名

レトロ コナミ がんばれ ゴエモン　　フィギュア ソフビ 人形 未開封
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。袋からは未開封です。経年による袋のキズ汚れがあります。ソフビの高さ7cm位商品は画像の判断にてお願い致します。状態などに神経質な方の入札は控えて下さい。値下げ交渉はご遠慮下さい。
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