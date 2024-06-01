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- レトロ コナミ がんばれ ゴエモン フィギュア ソフビ 人形 未開封
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商品詳細
値下げしました。袋からは未開封です。経年による袋のキズ汚れがあります。ソフビの高さ7cm位商品は画像の判断にてお願い致します。状態などに神経質な方の入札は控えて下さい。値下げ交渉はご遠慮下さい。
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