作者不詳　梅図　現代アート　茶碗　共箱　茶道具

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商品詳細
作者不詳ですが、モダンなデザインの茶碗になります。非常に出来映えの良い作品で、箱にも絵付けが施されています。横幅 約13cm 高さ 約10cm#梅#現代アート#モダン#茶道具#その他の茶碗商品はこちら
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