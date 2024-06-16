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アート 絵画 美術品「記憶の中で」井尻ひろこ 抽象画 水彩画 アクリル画 額装
商品番号 I21608840448
商品名

アート 絵画 美術品「記憶の中で」井尻ひろこ 抽象画 水彩画 アクリル画 額装
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,255 円
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商品詳細

作品展タイトル「記憶の中で」作家　井尻ひろこHIROKOIJIRI額装サイズ:33cm×33cm×1.4cm保護アクリル付きマット内側の彩色部分約17cm角画面右下にサイン入り壁掛け用の紐は付けたまま出品します。水彩とアクリル又はガッシュ絵の具でボカした上に、銀色で巻き貝が描かれている様にも見えます。20年ほど前に、上品な色合いで描かれた幻想的な抽象画が気に入り、表参道の画廊で額入りのまま¥25000で購入しました。その後の作家さんの活動及び詳細については不明です。直射日光の当たらない自宅の玄関ホールの壁に飾り、購入時より入っていた額から作品を出した事はありません。額自体に傷や汚れなどはありませんが、作品の経年劣化については保証出来ません。あくまで中古品とご理解の上、ご購入の検討をお願い致します。#小さな絵#美術品#画廊#現代アート#モダンアート#アートギャラリー#現代美術#美術作品#絵画#水彩画#額縁入り#抽象絵画#抽象画#アクリル画#ガッシュ#壁飾り#インテリア装飾#アート作品#巻き貝#貝#海の絵#海#海底#海の世界#海のイメージ
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