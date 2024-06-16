アート 絵画 美術品「記憶の中で」井尻ひろこ 抽象画 水彩画 アクリル画 額装

作品展タイトル「記憶の中で」作家 井尻ひろこHIROKOIJIRI額装サイズ:33cm×33cm×1.4cm保護アクリル付きマット内側の彩色部分約17cm角画面右下にサイン入り壁掛け用の紐は付けたまま出品します。水彩とアクリル又はガッシュ絵の具でボカした上に、銀色で巻き貝が描かれている様にも見えます。20年ほど前に、上品な色合いで描かれた幻想的な抽象画が気に入り、表参道の画廊で額入りのまま¥25000で購入しました。その後の作家さんの活動及び詳細については不明です。直射日光の当たらない自宅の玄関ホールの壁に飾り、購入時より入っていた額から作品を出した事はありません。額自体に傷や汚れなどはありませんが、作品の経年劣化については保証出来ません。あくまで中古品とご理解の上、ご購入の検討をお願い致します。#小さな絵#美術品#画廊#現代アート#モダンアート#アートギャラリー#現代美術#美術作品#絵画#水彩画#額縁入り#抽象絵画#抽象画#アクリル画#ガッシュ#壁飾り#インテリア装飾#アート作品#巻き貝#貝#海の絵#海#海底#海の世界#海のイメージ



アート 絵画 美術品「記憶の中で」井尻ひろこ 抽象画 水彩画 アクリル ...



絵画 アクリル画 額装品 大阪府の おもちゃ・ホビー・グッズ | bca.edu.gr



WEB限定】 バリ絵画 アート アジアン雑貨 木彫り額付き 細密風景画 ...



最新デザインの ルノアール イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢 ...



輪廻の絵 アクリル画



絵画 アクリル画 額装品 大阪府の おもちゃ・ホビー・グッズ | bca.edu.gr



力強い、女性 【ファッション通販】 1200円引き www ...



翌日発送可能】 国宝複製 二条城 障壁画 掛け軸 狩野探幽 作 絵画 ...



大勧め ①アンティーク 木製 ガラス板 フラワー 花 油絵 絵画 ホワイト ...



休日限定 掛軸 花鳥図 逸品 H30 絵画/タペストリ - granit.am



✴︎真面目は惨め 油絵 原画 6F 肉筆 インテリア コレクター 社会 風刺 ...



注目 リトグラフ 版画 額縁 地蔵通商店街 Ma ナンバー入り 絵画 ...



SEAL限定商品】 梅雨期間限定！大幅値下げ○【真っ赤のバラ】F8号額付 ...



希少！！】 絵画⑦ 絵画/タペストリ - celiaquines.es



人気ブラドン がお。 絵画/タペストリ - granit.am