フライングV メーカー不明

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ボディタイプ...その他アクセサリー・パーツ...その他ピック形状...その他タイプ...フライングVタイプジヤンク品として出品致します。お渡しするものは画像にあるギター本体のみとなります。ピックアップの反応はありました。その他未チェックです。画像をよく見てご判断下さい。ネック折れはありません。ロッドは触ってません。値引き不可です。最後にある画像のダンボールでプチプチ簡易梱包での発送になります。梱包済みにつき上記以外ご質問頂いても確認出来かねます。ジヤンク品につきいかなる理由であってもキャンセル返品不可です。発送方法も変更出来ません。あらかじめご了承下さい。