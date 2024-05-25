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- YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
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商品詳細
\\¥180,000→¥160,000へお値下げしました/10年ほど前の購入です。矢巻正輝さんの選定証明書付きです。現在の新品価格40万円程です。マウスピース２本お付けします。・YAMAHA51C4L(元々の付属品)・YAMAHA48L学生時代毎日使っていたため持ち手部分等に使用感がありますが、出品するために動作確認をしたところ特に問題ないかと思います。写真を撮る際に部屋が映り込んでいる部分を隠しておりますが、楽器自体に目立つ凹みなどはございません。最後に使用した際に調整に出し、それ以来使用しておりませんが、細かい手入れなどはご購入後に改めて宜しくお願いいたします。とても思い入れのある楽器なので大切に使っていただける方よろしくお願いいたします＾＾♩質問、お写真追加のご要望等ありましたらお気軽にコメントください！
http://narcologia.ru/goods/manufacture586541.html
http://narcologia.ru/goods/Persia272788.html
http://narcologia.ru/goods/conception863557.html
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
http://narcologia.ru/goods/manufacture586541.html
http://narcologia.ru/goods/Persia272788.html
http://narcologia.ru/goods/conception863557.html
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン
YAMAHA XENO YSL-882O テナーバストロンボーン