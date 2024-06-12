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備前焼 牡丹餅肌大皿 飾皿 銘有りB268
商品番号 J39159696301
商品名

備前焼 牡丹餅肌大皿 飾皿 銘有りB268
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

備前焼の深めの牡丹餅肌大皿です。陶印有寸法径約54cm高さ約10cm飾っていた品ですので若干の小傷、汚れがあります。中古の品になります、神経質な方はご遠慮下さい。画像を確認いただきご購入お願い致します。皿立ては撮影用の小物になります、ご注意下さい。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。
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