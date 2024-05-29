YAMAHA サイレントブラス PM7X 《トランペット・コルネット用》

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YAMAHAサイレントブラスPM7X《トランペット・コルネット用》自宅での練習や本番前のウォームアップにも気軽に使えるミュートです。□メーカーサイトから引用□音程感、吹奏感の良さはそのままに、大幅に軽量・小型化されたピックアップミュート™です。-----------------------------------------できる限り写真に写るよう撮影しましたが確認したい箇所があれば画像追加しますのでコメントいただけたらと思います。※ピックアップミュート(PM7X)のみ●匿名配送●即購入可■簡単に消毒などの掃除をしてからお送りします。返品などはお受けできませんので、完璧を求める方や神経質な方は申し訳ありませんがご購入をお控え下さい。■必ずプロフィールをご確認のうえ、ご購入ください。よろしくお願い致します。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···ミュート