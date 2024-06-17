【正規品】未確認で進行形 夜ノ森小紅 抱き枕カバー ネグリジェ 水着【未開封】

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◆正規品\u0026未開封◆◎出品内容未確認で進行形(みでし)の夜ノ森小紅の描き下ろし抱き枕カバー(ネグリジェ・水着ver.)です。2018年発売時に購入した正規品になります。【商品詳細】サイズ：約縦160×横50cm素材：2wayトリコット(ポリエステル83%、ポリウレタン17%)日本製 MADEINJAPAN◎商品状態未開封です。購入時のままですが一度人手に渡ったものですので、商品状態を過度に気にされる方は購入をお控えください。◎発送方法防水対策して二つ折りで宅配用袋に包み、ゆうパケットポストにて匿名発送致します。即購入⭕️ 値下げ❌