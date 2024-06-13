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中国宜興紫砂壷　急須煎茶方竹壷セット
商品番号 H36705950325
商品名

中国宜興紫砂壷　急須煎茶方竹壷セット
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 4,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水を２４時間はり、もれませんでしたが、のちのご使用による水もれ、破損は保証できませんので、ご承知ください。使用によるシミ、スレ、汚れ、小アタリなどや、くっつき、窯スジ、窯へこみなどもご承知の上入札お願いします。種類...茶道具
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