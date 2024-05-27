ロケット団参上！ 25th　PSA10

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PSA鑑定済み ワンオーナー品ですもちろんPSAケースに入ったまま発送させていただきます。写真の取り直し等お気軽にコメント下さい。PSA鑑定者から見て完美品ということをご理解のうえご購入をお願い致します。PSA10以上でも以下でもありません。PSA10以上の美品をお求めの方はご遠慮ください。PSA10でも小キズや白かけや横線縦線等がある場合があります。PSAケースにキズ等ある場合がございます。ご了承ください。以下検索用アセロラの予感エリカ傘有り傘なしカイシャワーズブースターブラッキーvmaxエーフィニンフィアイーブイナンジャモミモザsarポケキュンピカチュウarガラルの仲間たちサナゴールデンセレナカイコルニの気合いヒスイの仲間たちsasrなかまたち仲間達25thエクストラバトルギラティナはくばパドレックスエーフィアルセウスミミッキュイーブイヒーローズイーブイ