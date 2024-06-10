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【海外限定】25周年記念 ジャンボパック 4種セット ポケモンカード
商品番号 U49369216457
商品名

【海外限定】25周年記念 ジャンボパック 4種セット ポケモンカード
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(¨̮)ジャンボパック＊アローラ地方＊カロス地方＊ガラル地方＊イッシユ地方ジャンボパック内容＊ジャンボカード3枚＊通常パック2パック海外製品になりますので神経質な方はご遠慮くださいm(__)m即購入OK#海外限定#ポケモンカード#25周年#ジャンボパック#御三家
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