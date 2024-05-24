オノサトトシノブシルクスクリーン

#桃李絵画整理出品してます#桃李絵画整理出品←クリックしてください私の出品が一度にご覧いただけます。#桃李美術品オノサトトシノブ1977年シルクスクリーンEPです鉛筆サインあります額付きですが経年劣化によるヤケがあります。購入は百貨店です。サイズは物差しをおいて撮影している写真にてご確認くださいヴィンテージのお品に御理解いただけますかた、気に入って下さった方宜しくお願いしますホームページより抜粋作者経歴オノサト・トシノブ1912年（明治45）－1986年（昭和61）1912年長野県に生まれる1931年日本大学工学部電気科入学、中退1935年第22回二科会展（東京府美術館）出品、入選1937年自由美術家協会結成、会友として参加。第1回展（日本美術協会、上野）出品1949年群馬県山田郡相生村立相生中学校講師となり、美術を担当（1950年退職）1955年「オノサト・トシノブ個展」（美松書房画廊、新橋）1958年「オノサト・トシノブ作品展」（兜屋画廊、銀座）1960年「抽象日本の美術」展（グレス画廊、ワシントン）出品1963年第7回日本国際美術展（東京都美術館）出品、最優秀賞受賞1964年グッゲンハイム国際賞展、出品。出品作がグッゲンハイム美術館に購入される第32回ヴェネツィア・ビエンナーレ出品（翌々年の第33回展にも出品）「現代美術の動向―絵画と彫塑」展（国立近代美術館京都分館）出品1965年（－1967年）「日本の新しい絵画と彫刻」展（サンフランシスコ美術館ほかアメリカ巡回）出品1969年「オノサト・トシノブ磯辺行久アイオー三人展」（愛知県美術館集会室）1972年32枚組の≪32コの丸≫の内、12枚を足利銀行桐生支店に飾り付け1974年「日本伝統と現代」展（デュッセルドルフ市立美術館）出品1984年「明晰な宇宙的抽象―オノサト・トシノブ油彩展」（西武百貨店THECONTEMPORARYARTGALLERY、池袋）1986年急性肺炎のため74歳で死去1989年「オノサト・トシノブ展」（練馬区立美術館）2000年「抽象のパイオニアオノサト・トシノブ展」（群馬県立近代美術館）本名、小野里利信。#オノサトトシノブ



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