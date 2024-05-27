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ダーティーペア/ポスター/B2
商品番号 G50415646083
商品名

ダーティーペア/ポスター/B2
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,658 円
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商品詳細

納屋を片付けていたら出てきました。かなり古い物になります。専用の保管をしていなかった為　汚れ、日焼け、シミ、傷、折れ曲がりなどダメージがあります。写真で確認してください。それらのことや、神経質な方はご購入はご遠慮ください。商品発送過程で封筒や梱包が折れ曲がったり潰れたりする可能性もあります。理解していただける方のご購入をお待ちしております。#ダーティペア#ポスター#アニメ#昭和#1980
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