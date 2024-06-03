- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 書
- >
- 【真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
【真作】【参考】従一位通久天保12年11月28日(新暦1842年1月9日)生～大正14年(1925)1月10日歿 京都出身の公卿で、通建の長男。名は通久、字は子常、号を梅庵と称した。維新の功臣で大和鎮撫総督・元老院議官・東京府知事などを歴任して、従一位勲一等侯爵の位を授けられた。和歌や書道・謡曲・歌詞などに堪能な趣味人としても知られ、高崎正風が歿したのを受け、明治45年、御歌所所長心得となり、大正4年までその職にあった。従一位通久書」の下に、白文の「源通久」、朱文の「子常」の落款印が押されている。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。四季の情景を謳った詩です。本紙は薄汚れ、多少のシワあります。表装は絹表装で、薄汚れ、多少の巻シワあります。軸裏に多数の汚れシミあります。 杉合せ箱付 軸丈 縦 194cm ×幅 71cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/calling176450.html
http://narcologia.ru/goods/stealth406776.html
http://narcologia.ru/goods/moisture957069.html
真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491 - 書
【真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491 | フリマアプリ ラクマ
【真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491
真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491 - 書
真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491 - 書
真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491 - 書
掛軸 従一位 久我 通久 三行書 掛け軸 骨董品
真作】菅原蘇峰/二行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-590 www ...
掛軸 従一位 久我 通久 三行書 掛け軸 骨董品
真作】菅原蘇峰/二行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-590 www ...
新発売】 Ｊ６９ 掛軸 大徳寺 松長剛山 『春水満四澤』 共箱 『真作 ...
東久世通禧 竹亭 三行書 七言絶句 掛軸☆宝船☆AB-484
掛軸 従一位 梅庵久我通久侯爵 書『二行書』紙本 肉筆 掛け軸 a080714 | フリマアプリ ラクマ
http://narcologia.ru/goods/calling176450.html
http://narcologia.ru/goods/stealth406776.html
http://narcologia.ru/goods/moisture957069.html
真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491 - 書
【真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491 | フリマアプリ ラクマ
【真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491
真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491 - 書
真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491 - 書
真作】従一位通久/三行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-491 - 書
掛軸 従一位 久我 通久 三行書 掛け軸 骨董品
真作】菅原蘇峰/二行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-590 www ...
掛軸 従一位 久我 通久 三行書 掛け軸 骨董品
真作】菅原蘇峰/二行書/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-590 www ...
新発売】 Ｊ６９ 掛軸 大徳寺 松長剛山 『春水満四澤』 共箱 『真作 ...
東久世通禧 竹亭 三行書 七言絶句 掛軸☆宝船☆AB-484
掛軸 従一位 梅庵久我通久侯爵 書『二行書』紙本 肉筆 掛け軸 a080714 | フリマアプリ ラクマ