超特急　アロハ　ラバーバンド

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商品詳細
超特急アロハくんのキラリ2023年6月のスクラッチb賞です。目立った傷、折れはありませんが素人保管になりますので、神経質な方はお控えください。他の商品とまとめてご購入頂ける方はお値下げ致しますので、コメントを頂けると幸いです。
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