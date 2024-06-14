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陶雀　雀　３個セット　盆栽鉢　小品　アンティーク　レトロ
商品番号 K37211135382
商品名

陶雀　雀　３個セット　盆栽鉢　小品　アンティーク　レトロ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。こちら、メルカリでのみ出品中です。他サイトでは販売しておりませんのでよろしくお願いいたします。※こちら8/25まで専用ページとなっております。他の方のご購入はお控えください。●商品　陶雀　雀　盆栽鉢　(A)(B)(C)3個セット●状態●写真にてご確認ご判断ください。●ご注意●全て古いもので使用済みとなります。経年劣化による傷や汚れなどあるかと思います。アンティーク品にご理解いただける方のみ、ご検討ご購入お願い致します。色合いについては出来る限り見た目と同じようになるよう努力しておりますが、実物と異なる場合がございます。●その他●違う角度や拡大など写真の差し替えご希望の方はコメントください。お値下げ希望など、その他お気軽にお問い合わせください。なお、返信にお時間をいただく場合がございます。●検索ワード●盆栽盆栽鉢小品小品盆栽ミニ盆栽鉢ミニ雀陶雀アンティーク
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