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２１インチ ウクレレ用 ハードケース キャリーケース
商品番号 W29076889414
商品名

２１インチ ウクレレ用 ハードケース キャリーケース
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品です。サイズは（およその採寸）全長：５９ｃｍ（内側５５ｃｍ）幅外径：２２．５ｃｍ　（内側１７ｃｍ）厚さ：１１．５ｃｍ
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２１インチ ウクレレ用 ハードケース キャリーケース
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