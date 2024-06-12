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ちいかわ阪急　スクエアランチトートバッグ　マスコット　ノベルティ セット
商品番号 W32790314808
商品名

ちいかわ阪急　スクエアランチトートバッグ　マスコット　ノベルティ セット
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 5,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後使用するのが勿体無く、使用所が見出せず保管していた為出品致します。・阪急電車なマスコット　ちいかわ×1・阪急電車なマスコット　ハチワレ×1・阪急電車なマスコット　うさぎ×1・阪急電車なスクエアランチトート×1・ノベルティ缶バッジ　×15点セットでの販売となります。簡易梱包(プチプチ＋水防止対応)後、らくらくメルカリ便にて発送致します。お届けの際、バッグは折り畳んでの発送となりますのでご了承下さい。透明の袋は未開封ですが素人保管の為、お店の商品のような完璧を求める方のご購入はお控え下さい。マスコットには破損等見られませんがハチワレのマスコットのビニールに初期キズが見られますのでご確認の上ご購入下さい。即購入◎ちいかわ阪急スクエアランチトートマスコットちいかわハチワレうさぎ缶バッジノベルティ人気タイトル···ちいかわグッズ種類···その他
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