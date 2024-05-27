美品 茶道具 さつま織部 風炉型 野々田商店製 風炉型電熱器

茶道具さつま織部風炉型野々田商店製風炉型電熱器でございます。長期間保存なので、時代感や微細なスレ・汚れ等ございますが、目立ったダメージは無く良好な状態です。お品物全体綺麗な状態です。動作確認済み炭型ヒーター100V-410Wサイズ:高さ約:19.8cm直径約:27cm管理番号B-462★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。



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