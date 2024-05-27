棟方志功　在銘　水墨　　【　人物画　　】　額装　肉未鑑定に付き模写　DI

日本人/人気アーティスト···棟方志功 在銘 【未鑑定に付き模写】絵画の種類···水彩画 人物画形式···額縁入り主題···人物・肖像 主な画材···その他 棟方志功 在銘 水墨人物画 額装仕立て 肉筆 状態 額装 作品共非常に良いコンディションでございます。写真の通り サイズ 額装 52cm54cm4cm作品 34cm35cm 新額装 作品非常に良いコンディションでございます。 梱包サイズ 120サイズゆうパックにて配送



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