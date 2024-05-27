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棟方志功　在銘　水墨　　【　人物画　　】　額装　肉未鑑定に付き模写　DI
商品番号 T72005114003
商品名

棟方志功　在銘　水墨　　【　人物画　　】　額装　肉未鑑定に付き模写　DI
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 18,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本人/人気アーティスト···棟方志功　在銘　【未鑑定に付き模写】絵画の種類···水彩画　　　　人物画形式···額縁入り主題···人物・肖像　　　　　主な画材···その他　　　　　棟方志功　在銘　　　水墨人物画　　　　額装仕立て　　　肉筆　状態　　額装　　作品共非常に良いコンディションでございます。写真の通り　サイズ　　額装　　　　52cm54cm4cm作品　　　　34cm35cm　　　　　　新額装　　　作品非常に良いコンディションでございます。　　　　　　梱包サイズ　　　120サイズゆうパックにて配送
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