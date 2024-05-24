最終値下げpop toys 石田三成　1/6 素体あり

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POPTOYS1/6石田三成紅糸素掛威伊予札二枚胴具足ヘッド＆甲冑アクセサリーセットEX029新品で購入し、ガラスケースに入れ飾っていました。欠品はないかと思われますが、部品が複数あるので写真の物が全てになります。足の菌の合皮部分は剥がれたので金色の合皮修正剤を使用しております。鎧等は着せたままプチプチに巻き同封で送らせていただきます。服は糸で固定し着崩れしないようにしています。石田三成は、安土桃山時代の武将・大名。豊臣家家臣。佐和山城主。豊臣政権の奉行として活動し、五奉行のうちの一人となる。豊臣秀吉の死後、徳川家康打倒のために決起して、毛利輝元ら諸大名とともに西軍を組織したが、関ヶ原の戦いにおいて敗れ、京都六条河原で処刑された。新品ではないので神経質な方はご遠慮ください。ホットトイズではありません。関ヶ原の戦い豊臣サムライ侍武士鎧将軍大名戦国