レアカラー テレキャスター TL62B-75TX バインディング

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FenderJapan製テレキャスターTL62B-75TXクラフト期Rシリアルアメリカ製のテキサススペシャルを搭載したモデルです。パリッとしたサウンドでかなり良いです。バインディングの色が通常と異なるレアカラーです。当時の保証書等も残っております(保証期限は過ぎてます)それほど使っていなかったので、フレットの減りもあまりなく、背面に少し傷有りますがそれ以外は目立つ打痕や大きなキズ、大きい錆もありません。トラスロッド余裕左右ありフレット残りかなりあります。ネックはストレートに近いちょい順反りベストなコンディションだと思います。