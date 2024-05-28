ご注文はうさぎですか？展 ごちうさ展 アクリルスタンド アクスタ 特典 ...

ショーケースにて保管しておりました。ペット、タバコなしです。気になる点等ございましたら、購入前にご連絡下さいませ。ダンボールで発送致します。お値下げは予定しておりません。付属品完備です。素人保管です。商品は画像にてご確認をお願い致します。おまけとして、イラストカードもお付けいたします。よろしくお願い致します。



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