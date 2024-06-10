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トライダガーx トライダガーzmc　セット売り　まとめ売り　ミニ四駆
商品番号 R51992206257
商品名

トライダガーx トライダガーzmc　セット売り　まとめ売り　ミニ四駆
ブランド名 タミヤ
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時物になりますので、箱に汚れやへたりありますが、箱にテープ貼られたままなので開けてない状態です！レアなセット売りです、よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/manufacture303241.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial20316.html
http://narcologia.ru/goods/pompous550823.html
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