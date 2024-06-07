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- 古備前 桃山時代 水指 茶道具 桂又三郎鑑定書付き 共箱
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商品詳細
古備前の水指です。桂又三郎の鑑定書には、桃山時代のモノで、「景色美事にて名品なり」とあります。絵のモデルとして購入し、未使用のまま長期保管していました。サイズ縦：約２１センチ横：約２１センチ高さ：約１６センチ木箱のサイズは２２✕２２✕１８です。
http://narcologia.ru/goods/stepchild745152.html
http://narcologia.ru/goods/waveform746617.html
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