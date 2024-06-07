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【新品未使用】冷蔵庫のちいかわ　ちいかわ\u0026ハチワレ　2個セット
商品番号 C57603715428
商品名

【新品未使用】冷蔵庫のちいかわ　ちいかわ\u0026ハチワレ　2個セット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】【未開封】冷蔵庫のちいかわ(ちいかわ)ちいかわ　ハチワレ　2個セットネット事前予約で完売の人気商品です♪★ボイスは11種類★サイズは約H85W70D69mm★材質はABS★単4電池2本使用(別売)★冷蔵庫を開けるとおしゃべりします★ドアを開けすぎていると声でお知らせしてくれます〜以下検索用ワード〜ちいかわハチワレちいかわマーケットナガノナガノマーケットうさぎくりまんじゅうラッコシーサーモモンガ冷蔵庫人気タイトル...ちいかわグッズ種類...食器/キッチン
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