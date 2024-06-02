美品　ikegaku イケガク Prestriマンドリン　カーボンケース付属

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○アイテムマンドリン 弦楽器○ケースハードケースカーボン素材2WAY仕様 ○付属品収納ケース ピックx2クリーニングクロス○素材表板:スプルース胴材:メイプル指板:エボニーネック:メイプル○状態ネックとボディの一部に欠けがございます。中古品にはなりますが、目立った傷や汚れのない比較的キレイなお品物になります。※写真にてご確認ください。○発送1日〜2日の間で発送させて頂きます。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※購入時期や使用期間などのお答えは出来かねます。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。