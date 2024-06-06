- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- 【テナーサックス用】ヤナギサワ メタルマウスピース No.7
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ヤナギサワ メタルマウスピースNo.7 テナーサックス用です。リガチャー、キャップ付属です。今月購入して1回だけ吹きましたが、私にはうまく吹けなかったので今回出品させていただきます。アルコール消毒済みです。★自宅保管のため多少のヨゴレなどはご理解ください。★『専用』はトラブル防止の為お受け致しかねます。★できるだけ早い発送をしたいと思います。土日祝日は遅れる場合がございますのでご理解ください。★返品やクレームはお受けできませんので、ご理解の程よろしくお願いします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/Taipei90071.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford152673.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit371286.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei90071.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford152673.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit371286.html
No.7 アルトサックスマウスピース メタル
No.7 アルトサックスマウスピース メタル
No.7 ソプラノサックスマウスピース メタル
No.7 テナーサックスマウスピース メタル
ソプラノサックス用】ヤナギサワ メタルマウスピース No.7 - 管楽器
No.7 ソプラニーノサックスマウスピース メタル
No.7 アルトサックスマウスピース メタル
YANAGISAWA メタル#7 テナーサックス用マウスピース銀メッキ ...
ソプラノサックス用】ヤナギサワ メタルマウスピース No.7-
No.7 アルトサックスマウスピース メタル
YANAGISAWA メタル#7 バリトンサックス用マウスピース銀メッキ ...
ヤナギサワ メタル マウスピース アルト Ｎｏ．７ coverdeau.com
No.7 ソプラノサックスマウスピース メタル