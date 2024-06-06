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【テナーサックス用】ヤナギサワ　メタルマウスピース No.7
商品番号 P36335607593
商品名

【テナーサックス用】ヤナギサワ　メタルマウスピース No.7
ブランド名 ヤナギサワ
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤナギサワ　メタルマウスピースNo.7　テナーサックス用です。リガチャー、キャップ付属です。今月購入して1回だけ吹きましたが、私にはうまく吹けなかったので今回出品させていただきます。アルコール消毒済みです。★自宅保管のため多少のヨゴレなどはご理解ください。★『専用』はトラブル防止の為お受け致しかねます。★できるだけ早い発送をしたいと思います。土日祝日は遅れる場合がございますのでご理解ください。★返品やクレームはお受けできませんので、ご理解の程よろしくお願いします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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