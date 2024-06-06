ヤナギサワ メタルマウスピースNo.7 テナーサックス用です。リガチャー、キャップ付属です。今月購入して1回だけ吹きましたが、私にはうまく吹けなかったので今回出品させていただきます。アルコール消毒済みです。★自宅保管のため多少のヨゴレなどはご理解ください。★『専用』はトラブル防止の為お受け致しかねます。★できるだけ早い発送をしたいと思います。土日祝日は遅れる場合がございますのでご理解ください。★返品やクレームはお受けできませんので、ご理解の程よろしくお願いします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース



No.7 アルトサックスマウスピース メタル



No.7 アルトサックスマウスピース メタル



No.7 ソプラノサックスマウスピース メタル



No.7 テナーサックスマウスピース メタル



ソプラノサックス用】ヤナギサワ メタルマウスピース No.7 - 管楽器



No.7 ソプラニーノサックスマウスピース メタル



No.7 アルトサックスマウスピース メタル



YANAGISAWA メタル#7 テナーサックス用マウスピース銀メッキ ...



テナーサックス用】ヤナギサワ メタルマウスピース No.7 ☆日本の職人 ...



No.7 アルトサックスマウスピース メタル



ソプラノサックス用】ヤナギサワ メタルマウスピース No.7-



No.7 アルトサックスマウスピース メタル



YANAGISAWA メタル#7 バリトンサックス用マウスピース銀メッキ ...



ヤナギサワ メタル マウスピース アルト Ｎｏ．７ coverdeau.com



No.7 ソプラノサックスマウスピース メタル