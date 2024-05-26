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ふりそで　SR　ポケモンカード
商品番号 I76970914601
商品名

ふりそで　SR　ポケモンカード
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ふりそで　sr082/068開封してすぐスリーブに入れました。大きな傷などはないと思います。ホロずれしているエラーカードです。素人目線なのでよく画像を確認して納得の上購入お願いします。神経質な方はご遠慮ください。即購入OKです！発送時は簡易包装で送らせていただきます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします！
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