ふりそで　SR　ポケモンカード

ふりそで sr082/068開封してすぐスリーブに入れました。大きな傷などはないと思います。ホロずれしているエラーカードです。素人目線なのでよく画像を確認して納得の上購入お願いします。神経質な方はご遠慮ください。即購入OKです！発送時は簡易包装で送らせていただきます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします！







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