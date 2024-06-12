【最終価格っ!】essence製作ガレージキット 孫策伯符

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これ以下のお値下げはありませんm(__)m即購入歓迎です!イベント当日版権ガレージキット作品…一騎当千より孫策伯符メイドver.原型製作…内嶋靖浩氏（essence）本商品はガレージキットとなるため、完成品ではございません。組立、塗装が必要となります。ご理解いただいた上、購入をお願いいたします。また、返品等応じかねますので、ご考慮の上、購入検討をお願いいたします。最後まで読んでいただきありがとうございます。m(__)m#ガレージキット#一騎当千#孫策伯符#メイド#ゴスロリ#ワンダーフェスティバル#トレジャーフェスティバル#ワールドホビーフェスティバル#イベント限定#当日版権#絶版#essence#内嶋靖浩