B´z FIREBALL 非売品 カセットテープ

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B'z1997年のFIREBALLの非売品カセットテープです。プロモーションの為に配布されたものです。ケースにはややすり傷ありますが、他に目立った傷などは確認できません。自宅保管品であることをご理解の上ご検討ください。また音は再生する機械がないので確認できていないことをご了承ください。B'z松本孝弘稲葉浩志FIREBALL哀しきdreamer非売品カセットテーププロモプロモーション1997年人気グループ...B'z