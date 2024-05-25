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TOP4 in TOKYO DOME キヨ猫マスコットキーホルダーミニキャンバス
商品番号 V18788934449
商品名

TOP4 in TOKYO DOME キヨ猫マスコットキーホルダーミニキャンバス
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 7,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★7種類コンプリート＋キャンバス2セットです。☆キヨ猫ウインクTシャツ/腹ばい/ボール＋キャンバス2の5点セットの販売も可能9200円どちらかで売り切りたいので他の組み合わせ不可┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◎プロフィール必読○即購入（最優先）○無言取引、無言評価×値下げ×バラ売り×取り置き×購入意思の無いコメント/いいね┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈❶受取評価（取引画面に“配達完了”と出てから）❷コンビニ、ATM支払い希望の方日付が変わるまでにお願い致します。☑︎説明文とプロフィールを読んでないと感じるコメントの対応はしません。トラブル防止の為、一読お願い致します。☑︎説明文のコピー、乱用、一部抜粋等含む迷惑行為やめてください。☑︎スクリーンショットや画像保存をしてのSNSへの無断転載、出品やめてください。⚠約束を守れない方はブロック＋評価下げます。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈［説明］後ほど画像追加します。キヨ猫マスコットキーホルダーコレクションは、未開封未使用品ミニキャンバスコレクションは、中身を確認し被った為開封済み未使用品です。※目立つ傷や汚れは確認してません。神経質な方の購入はお薦め致しません。［梱包］マスコット→水濡れ防止ミニキャンバス→気泡緩衝材2重郵送事故、破損した場合の責任は一切とりません。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈TOP4inTOKYODOME物販グッズキヨレトルト牛沢ガッチマンV
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