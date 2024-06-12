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【美品】maestro by Gibson マエストロバイギブソン　サンバースト
商品番号 H89345224012
商品名

【美品】maestro by Gibson マエストロバイギブソン　サンバースト
ブランド名 マエストロ
特別価格 税込 11,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···レスポールタイプシリーズ···LesPaul【商品】♦︎ギブソンUSAがプロデュースする初心者向けギター・ブランド“マエストロ”♦︎ギブソンとイシバシ楽器がタッグを組み、本家ギブソンから継承したヘッド・デザインでこの価格のレス・ポールが実現。『多くの人がもっと気軽にギターに触れ、ギターの楽しみを知ってもらいたい。』そんな思いが詰まった入門エレキギターの決定版！♦︎ハムバッカー・ピックアップを搭載し、コントロールの仕組みはギブソン・レスポールと同じ！ファットなロック・サウンドをお楽しみ頂けます。【カラー】♦︎ヴィンテージサンバースト　タバコサンバースト【SPEC】♦︎カーブドトップ・ボディ♦︎ボルト・オン・ネック♦︎ハムバッカー・ピックアップ×2♦︎2ボリューム、2トーン、3ウェイ・トグル・スイッチ♦︎ドット・インレイ・ポジション・マーク【付属品】♦︎ソフトケース【状態】♦︎目立ったキズやヨゴレ等はなくとても良い状態ですがあくまで中古品となりますので、ご理解のある方のみご購入ください。※写っているスタンドは付属しません。【梱包.発送】♦︎発送はプチプチ＆段ボールで厳重に梱包致します。♦︎ヤマト運輸の匿名配送でのお届けになりますので、安心してお受け取り頂けます！♦︎ヤマト運輸の規定により、弦を緩めて梱包致します。【その他】♦︎商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。 予めご了承下さい。【その他】♦︎他にもエレキギター等を出品しております。よろしければこちらもご覧下さい(*´ω`*)#KAIのギター部屋
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