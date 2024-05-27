RME FireFace UFX 国内正規品ワンオーナー

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商品詳細
rmeのフラグシップオーディオインターフェース新品購入しワンオーナーの国内正規品です！説明書、ケーブル、元箱などをお付けいたします。USBケーブルはオリジナルの付属品が未使用です。システム変更の為出品いたしますが、まだまだ高音質でご利用いただけます。ラックマウントの際の傷などございますが、ご利用には問題ございません。種類···オーディオインターフェース
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