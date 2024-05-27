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古そうな鉄瓶
商品番号 H30720676960
商品名

古そうな鉄瓶
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

祖父母の家を整理していたら出てきました。詳しくはわかりません。蓋の裏に何が文字が書いてあるのですが読めません。本体に大日本帝国と書いてあるので古いものだとは思います。中古品となりますので、ご理解の程よろしくお願いします。写真にて判断お願いします。骨董品　金属工芸
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