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商品詳細
祖父母の家を整理していたら出てきました。詳しくはわかりません。蓋の裏に何が文字が書いてあるのですが読めません。本体に大日本帝国と書いてあるので古いものだとは思います。中古品となりますので、ご理解の程よろしくお願いします。写真にて判断お願いします。骨董品 金属工芸
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