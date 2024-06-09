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商品詳細
ボックスパックシングル...シングルスリーブ、ローダーに入れ、暗所にて保存しております。状態は素人目から見て美品に見えますが、写真を見て判断願います。トラブル防止の為、キャンセル、返品、コンビニ払いはご遠慮下さい。写真の商品をらくらくメルカリ便にて発送致します。
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