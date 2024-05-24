B'z THE 9th BLUESグッズ2点set

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。☆B'zLIVE-GYM'94THE9thBLUES・ブレスレット（TAKモデル）→実際に使用しておりませんが表、裏共にキズがあり変色しております。・ミサンガ（KIモデル）→実際に使用しておりませんが接着部分変色しております。紙袋には汚れ、テープ跡ございます。状態が悪いお品物ですので画像を良く確認し、ご理解の上ご検討ください。2点set、バラ売り不可でございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。B'zB’z松本孝弘稲葉浩志
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