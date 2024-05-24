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B'z THE 9th BLUESグッズ2点set
商品番号 Q30091753802
商品名

B'z THE 9th BLUESグッズ2点set
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。☆B'zLIVE-GYM'94THE9thBLUES・ブレスレット（TAKモデル）→実際に使用しておりませんが表、裏共にキズがあり変色しております。・ミサンガ（KIモデル）→実際に使用しておりませんが接着部分変色しております。紙袋には汚れ、テープ跡ございます。状態が悪いお品物ですので画像を良く確認し、ご理解の上ご検討ください。2点set、バラ売り不可でございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。B'zB’z松本孝弘稲葉浩志
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