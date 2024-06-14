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【真作】津端道彦/布袋図/掛軸/名家伝来/AA-86
商品番号 Y72822920960
商品名

【真作】津端道彦/布袋図/掛軸/名家伝来/AA-86
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】津端道彦　　　　1869－1938　明治-昭和時代前期の日本画家。明治元年12月10日生まれ。福島柳圃(りゅうほ),山名貫義(つらよし)らに師事。歴史人物画を得意とし文展や日本美術協会などで受賞をかさね,大阪天満宮襖(ふすま)絵なども手がけた。昭和13年4月3日死去。71歳。越後(えちご)(新潟県)出身。作品に「火牛」「真如」など。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多少の汚れシミ、折れ、巻シワあります。表装は薄汚れ、全体に多少の汚れシミ、全体に多数の折れ、巻シワあります。　　　桐箱付　軸丈　　縦　190cm　×　幅　63cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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