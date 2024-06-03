藤井風　燃えよロンT Lサイズ

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何度か着用しております。畳んで保管していたためしわがあります。中古品であることをご理解した上でご購入をお願いいたします！Lサイズになります。即購入歓迎です⭕️他の商品とおまとめ買いでお値引きさせていただきますのでそちらも是非ご検討ください(^^)#藤井風