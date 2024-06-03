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D-Arts BLAZBLUE ブレイブルー ノエル=ヴァーミリオン 未使用品
商品番号 F65131697296
商品名

D-Arts BLAZBLUE ブレイブルー ノエル=ヴァーミリオン 未使用品
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイD-ArtsBLAZBLUEブレイブルーノエル=ヴァーミリオン未使用品箱難あり【商品説明】『ブレイブルー』シリーズよりノエル=ヴァーミリオン登場!!「ブレイブルー」シリーズより、ノエル=ヴァーミリオンが「D-Arts」で立体化!!メリハリのあるボディラインの再現と、造形を途切れさせることなく組み込まれた可動機構により、大胆なアクションを再現する。◆帽子を外した髪型を再現する為の髪パーツが付属。◆腕の紐状のパーツは付け根で可動。銃撃エフェクトパーツも付属し、様々なアクションシーンを再現可能。◆フェイスパーツは通常顔の他、叫び顔とやられ顔が付属。様々なシーンを再現可能。【商品仕様】サイズ：全高約140mm素材：ABS、PVC【商品状態】《状態・可》・・・外箱開封済みですが中身は未使用のままです。箱ダメージかなりございます。保管用の箱程度にお考えください。※大量出品のため在庫確認等させていただく必要がございます。ご購入前に一声お掛けください。※値下げ交渉はNGです。※取り置き不可です。フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...ノンスケール性別...女
http://narcologia.ru/goods/organization148162.html
http://narcologia.ru/goods/displease976231.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial636216.html
D-Arts ノエル=ヴァーミリオン
D-Arts ノエル=ヴァーミリオン
【中古即納】[未開封][FIG]D-Arts ノエル=ヴァーミリオン BLAZBLUE ...
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D-Arts ノエル=ヴァーミリオン 　BLAZBLUE　箱無し
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D-Arts ノエル=ヴァーミリオン
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D-Arts ノエル=ヴァーミリオン | 魂ウェブ
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D-Arts ノエル=ヴァーミリオン | 魂ウェブ
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人気ショップ BLAZBLUE ノエル＝ヴァーミリオン 1/7スケールフィギュア ...
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D-Arts ノエル=ヴァーミリオン 　BLAZBLUE　箱無し
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2023低価 ヤフオク! - ヴェルテクス ブレイブルー ノエル 旧衣装 フィ ...
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