【レア】ヴィンテージ バージョン バットマン フルアクション フィギュア

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タカラトミー製ヴィンテージバージョンバットマンフルアクションフィギュアとなります。既に絶版品となり、入手困難な商品となります。セロハン部にたわみがありますが、新品未使用・未開封品です。箱は少し日焼けがありますので、良く写真をご確認下さい。尚、完璧な品をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい。又、すり替え防止の為、返品は受け付けてませんので何卒ご理解下さい。