Bacchus Craft series テレキャスター(ハードケース付属)

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商品詳細
シリーズ...Telecasterタイプ...テレキャスタータイプ中古楽器店で入手したものです。動作確認済みです。コードの分離感が良いのでコードバッキング主体で演奏ふる方には特にオススメです。素人判断ですがフレットは6～7割程度残っていると思います。ネックの状態は良いかと。トラスロッドも余裕あり。打痕は多々あります。あくまで中古品なので写真で判断してからお買い求めください。あえてワンボリュームのみでトーンノブが効かないように調整されていますので、トーンノブを演奏中に使用する方はメンテナンスが必要です。SKBセミハードケースに入れて梱包してお送りします。
http://narcologia.ru/goods/mythic256435.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford922573.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric355645.html
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