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60色 ステッドラー カラト アクェレル水彩色鉛筆
商品番号 L66205350366
商品名

60色 ステッドラー カラト アクェレル水彩色鉛筆
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 6,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3本ほど、色鉛筆として1回だけ使用しました。ウォーターブラシとシャープナーは使用しておりません。色鉛筆としても使えますし、水でぼかして柔らかい色合いにすることもできます。木箱はしっかりした造りでやや重めです。木箱のヘリに傷がありますので、写真でご確認ください。付属品：ウォーターブラシ太軸×1本　　　　シャープナー2穴×1個サイズ:380×221×31mm(木箱本体)定価：29,700円
http://narcologia.ru/goods/capitation601408.html
http://narcologia.ru/goods/moped388068.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture684241.html

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