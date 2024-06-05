60色 ステッドラー カラト アクェレル水彩色鉛筆

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商品詳細
3本ほど、色鉛筆として1回だけ使用しました。ウォーターブラシとシャープナーは使用しておりません。色鉛筆としても使えますし、水でぼかして柔らかい色合いにすることもできます。木箱はしっかりした造りでやや重めです。木箱のヘリに傷がありますので、写真でご確認ください。付属品：ウォーターブラシ太軸×1本 シャープナー2穴×1個サイズ:380×221×31mm(木箱本体)定価：29,700円
http://narcologia.ru/goods/capitation601408.html
http://narcologia.ru/goods/moped388068.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture684241.html
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