ピオフィオーレの晩鐘 ダンテ ぬいぐるみ

グッズ種類···ぬいぐるみピオフィオーレの晩鐘ピオフィステラワースオトメイトピオフィオーレの晩鐘のダンテのぬいぐるみ1点になります。新品未開封。暗所にて保管しておりました。※出品を悩んでるため急に取り下げる可能性あります。すみません。そのため、お値下げ交渉不可新品未開封ですが、1度人の手に渡っているのもなので神経質の方のご購入は御遠慮願います。特に問題ないようでしたら即購入可。【梱包と発送】水濡れ対策のみしてから、専用ダンボールにいれてゆうパケットプラスにて発送を予定しております。お写真をよくご覧の上、ご購入をご検討いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。郵便局の都合上、平日のみの発送のため、土日を挟む場合は最短で月曜日の発送、それ以外は即日発送が可能です。



