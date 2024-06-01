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中国古美術　明代宣徳銅【宣】銘　陽刻浮彫　丸に龍　三獣面　古銅　唐金　香炉　香立
商品番号 I22051199813
商品名

中国古美術　明代宣徳銅【宣】銘　陽刻浮彫　丸に龍　三獣面　古銅　唐金　香炉　香立
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,635 円
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商品詳細

中国古美術　明代宣徳銅【宣】銘　陽刻浮彫　丸に龍　三獣面　古銅　唐金　香炉　香立です銅の事は　判らず…　いつの時代の作品なのか　断定はできません！題目には　明代宣徳銅と書いておりますがご了承ください！画像を　ご覧ください！小さいながらも　ズシリとくる重量　199g　の　丸に龍　三獣面の小さな香炉　です！底部には浮彫で　【宣】銘　宣徳年製の宣と思います！欠点や大きな傷等はございません！状態は良好です！時代古作品につき　経年の古擦れ小さなアタリはございます　ご了承ください！口径　約4.8cm胴径　約5.9cm高さ　約4.1cm重量　約199gお箱はございませんご了承ください！3B/NO.B190000253566NOR1T.T#中国古美術　#銅器　#宣徳銅　#唐金　#大明宣徳年製　#明朝　#明代#香炉　#獣面　#龍　#香立て　#香　#お香#香道　#香道具　#香木　#伽羅　#香木#仏教　#仏教美術　#仏像　#ブロンズ#オブジェ　#古美術品種類...香炉主な素材...銅
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