中国古美術　明代宣徳銅【宣】銘　陽刻浮彫　丸に龍　三獣面　古銅　唐金　香炉　香立

中国古美術 明代宣徳銅【宣】銘 陽刻浮彫 丸に龍 三獣面 古銅 唐金 香炉 香立です銅の事は 判らず… いつの時代の作品なのか 断定はできません！題目には 明代宣徳銅と書いておりますがご了承ください！画像を ご覧ください！小さいながらも ズシリとくる重量 199g の 丸に龍 三獣面の小さな香炉 です！底部には浮彫で 【宣】銘 宣徳年製の宣と思います！欠点や大きな傷等はございません！状態は良好です！時代古作品につき 経年の古擦れ小さなアタリはございます ご了承ください！口径 約4.8cm胴径 約5.9cm高さ 約4.1cm重量 約199gお箱はございませんご了承ください！3B/NO.B190000253566NOR1T.T#中国古美術 #銅器 #宣徳銅 #唐金 #大明宣徳年製 #明朝 #明代#香炉 #獣面 #龍 #香立て #香 #お香#香道 #香道具 #香木 #伽羅 #香木#仏教 #仏教美術 #仏像 #ブロンズ#オブジェ #古美術品種類...香炉主な素材...銅



代引き人気 中国古美術 明代宣徳銅【宣】銘 陽刻浮彫 丸に龍 三獣面 ...



代引き人気 中国古美術 明代宣徳銅【宣】銘 陽刻浮彫 丸に龍 三獣面 ...



中国古美術 銅製古銅唐金 陽刻浮彫 見込に双龍 清朝 歴代皇帝図 碗 鉢 装飾品 | フリマアプリ ラクマ



中国古美術 銅製古銅唐金 陽刻浮彫 見込に双龍 清朝 歴代皇帝図 碗 鉢 装飾品



中国古美術 銅製古銅唐金 陽刻浮彫 見込に双龍 清朝 歴代皇帝図 碗 鉢 装飾品



中国古美術 銅製古銅唐金 陽刻浮彫 見込に双龍 清朝 歴代皇帝図 碗 鉢 装飾品



中国古美術 銅製古銅唐金 陽刻浮彫 見込に双龍 清朝 歴代皇帝図 碗 鉢 装飾品



中国古美術 銅製古銅唐金 陽刻浮彫 見込に双龍 清朝 歴代皇帝図 碗 鉢 装飾品



海】【特大】中国古美術 清時代銅香炉【大明宣徳年製】在銘 重量約 ...



中国古美術 銅製古銅唐金 陽刻浮彫 見込に双龍 清朝 歴代皇帝図 碗 鉢 装飾品



中国古美術 銅製古銅唐金 陽刻浮彫 見込に双龍 清朝 歴代皇帝図 碗 鉢 装飾品



中国古玩 中国古美術 唐物 古銅香炉 明 貔貅瑞獣足薫香爐 宣徳年銘 ...



中国古美術 銅製古銅唐金 陽刻浮彫 見込に双龍 清朝 歴代皇帝図 碗 鉢 装飾品



海】【特大】中国古美術 清時代銅香炉【大明宣徳年製】在銘 重量約 ...



専門店 コールマン All-In-One ペグ ハンマー ロープ 袋 ...