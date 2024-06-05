Concorde MKII Twin Mix(2本セット)

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2023年7月に購入、自宅で1,2回使用したのみでほぼ新品です。箱、ケース、付属品全てあります。ORTOFON(オルトフォン)ConcordeMkIIMIXTWINヘッドシェル一体型カートリッジCONCORDEMIXはスクラッチやバックキューイングの耐久性を兼ね備えており、ベーシックながらオールラウンダーなカートリッジです。6mVという出力と高品位な音質はいかなるジャンルの音楽も再生することが出来ます。こちらの商品はお得な2本セットです。スペックベーシックながらオールラウンダーな最強のエントリーカートリッジ■カートリッジ2本セット■シェル一体型■針先形状：円錐■針圧範囲：3g■出力電圧：6mV■周波数特性：20Hz-20kHz■重量：18.5g■交換針：StylusPROSMkIIMIX■備考：2本セット