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- 櫻坂46 原田葵 「Nobody's fault」秘蔵生写真
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商品詳細
櫻坂46原田葵「Nobody'sfault」応募特典 秘蔵生写真です。紙にはサイン入りとされているのですが、運営から紙が間違いでサイン無し生写真が現物と言われました。硬質ケースに入れて保管していました。値下げなどコメントお待ちしてます。グッズ種類···生写真
http://narcologia.ru/goods/tenet343563.html
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