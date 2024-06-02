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マーベルレジェンド
商品番号 S40730538415
商品名

マーベルレジェンド
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

マーベルレジェンド　サノスガントレットの手の部分が外れやすいですパテで少し軸を太くすれば問題なさうです。それ以外は問題なしです。
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