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商品詳細
マーベルレジェンド サノスガントレットの手の部分が外れやすいですパテで少し軸を太くすれば問題なさうです。それ以外は問題なしです。
http://narcologia.ru/goods/flight708928.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual852446.html
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