高さ64cm 仏像　古銅　かなり古い

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商品詳細
高さ64cm仏像 古銅 かなり古い☆この高さの古銅仏像は、あまり出まわらないと思います。☆かなり古い物で、青錆など出ています☆ご理解のうえ、お願いします。
http://narcologia.ru/goods/assessor640103.html
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