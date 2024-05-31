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高さ64cm 仏像　古銅　かなり古い
商品番号 K87413169636
商品名

高さ64cm 仏像　古銅　かなり古い
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 132,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ64cm仏像　古銅　かなり古い☆この高さの古銅仏像は、あまり出まわらないと思います。☆かなり古い物で、青錆など出ています☆ご理解のうえ、お願いします。
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